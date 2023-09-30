У рф закликали топити футбольних арбітрів: у президента клубу здали нерви

У російському футболі своя атмосфера

Президент "Уралу" Григорій Іванов не стримав емоцій після матчу 10-го туру чемпіонату рф проти "Ростова" (2:2). Напередодні в Європі прогримів скандал через рішення УЄФА допустити до міжнародних змагань збірні росії U-17.

Відповідну заяву Іванова наводить Sport24. Григорій назвав те, що сталося в матчі, "катастрофою".

"Суддівське свавілля? Якщо журналісти кажуть, що це свавілля, то, на мою думку, це взагалі катастрофа.

На мою думку, їх усіх (суддів — Ред.) треба взяти й утопити. Гра йшла спокійно, двічі забили, а суддя вигадав пенальті й все зламав. І футболіста вигнав нізащо. Це як?!

Не можу сказати, що зробили б із суддею в 90-ті за таку роботу.

Я сьогодні розмовляв із керівниками нашого футболу. Кажу: "Поясніть, що робити?" Ми після кожної гри пишемо в ЕСК (експертно-суддівська комісія — Ред.). Тричі вже визнали, що ми маємо рацію. І що робити?

Давайте я зараз, щоб закінчити з футболом, візьму биту, вибіжу на поле і розіб’ю комусь голову. Нехай мене дискваліфікують довічно. Що ще робити? Все, що треба, я вже роблю, але жодних зрушень не бачу”, – заявив Іванов.

Зазначимо, арбітр Роман Галімов призначив спірний пенальті у ворота "Уралу", а також вилучив гравця Андрія Єгоричова за фол на фланзі. Примітно, що тренер "Уралу" Віктор Гончаренко промовчав на флешінтерв’ю та пресконференції, не сказавши жодного слова після гри.

Суддівські скандали регулярно трапляються і в Україні, проте тут ніхто не заявляв, що треба топити суддів. Напередодні "Шахтар" пропустив чистий гол від "Руху" у чемпіонаті України, проте рефері за допомогою VAR зафіксували офсайд. А в матчі "Олександрія" — "Минай" арбітр просвистів про закінчення гри в момент гольової атаки.