Ще одна країна приєдналася до бойкоту рф

Проти рішення УЄФА виступила Румунія

Румунія не гратиме з російськими командами навіть у товариських матчах. Таким чином, чергова країна приєдналася до бойкоту російських збірних U-17, допущених до міжнародних змагань напередодні.

Відповідну заяву наводить пресслужба Федерації футболу Румунії на своєму офіційному сайті. У Румунії закликали УЄФА поважати її рішення щодо цього питання.

"Федерація футболу Румунії розуміє аргументи УЄФА і згодна з тим, що за жодних обставин діти не повинні страждати через дії влади країни.

Водночас вважаємо, що футбол та спорт загалом не можуть бути відокремлені від правових, інституційних та економічних цінностей, які перетворили Європу на простір миру, свободи та економічного процвітання.

Ми вважаємо, що маємо бути солідарними з духом санкцій і не зіграємо жодного офіційного чи товариського матчу зі збірними росії. Ми вважаємо, що УЄФА поважатиме позицію кожної національної федерації”, – йдеться у заяві Федерації.

Нагадаємо, УЄФА дозволив російським юнацьким командам, представленим гравцями віком до 17 років, повернутися на міжнародну арену в нейтральному статусі (без прапора та гімну). Після цього про бойкот матчів з російськими командами оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Україна. У самій росії неоднозначно сприйняли рішення УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Швеція закрила шлях росіянкам з команди U-17 на чемпіонат Європи-2024, після чого у рф почалася справжня істерика. До речі, в УЄФА звинуватили країни, що бойкотують, у непослідовній позиції.