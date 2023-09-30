УЄФА звинуватила Україну у подвійних стандартах

У футбольній організації посилаються на рекомендації українського Міністерства

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) хоче заспокоїти країни, які заявили про бойкот матчів із російськими збірними U-17, які були допущені до міжнародних змагань напередодні.

Про це заявив журналіст Sky Sports Роб Харріс. За його інформацією, УЄФА в приватних розмовах вказала федераціям, що бойкотують, на непослідовну позицію в цьому питанні.

Річ у тому, що у липні Міністерство молоді та спорту України через критику громадськості пом’якшило вимоги до українських спортсменів, дозволивши тим змагатися з росіянами на міжнародній арені, якщо представники країни-агресора виступають без прапора та гімну. Таким чином, УЄФА підводить до того, що допускаючи росію до міжнародних турнірів під нейтральним прапором, не порушує рекомендації самої України.

Нагадаємо, УЄФА дозволила російським юнацьким командам, представленим гравцями віком до 17 років, повернутися до футбольної родини під нейтральним прапором, а також на нейтральній території. Після цього про бойкот матчів з російськими командами оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Україна та інші. У самій рф неоднозначно сприйняли рішення Спілки.

Раніше повідомлялося, що Швеція закрила шлях росіянкам з команди U-17 на чемпіонат Європи-2024, після чого в росії почалася істерика.