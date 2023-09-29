Уславлений біатлоніст став справжнім пропагандистом кремля

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов образив шведів після того, як Шведська футбольна спілка заборонила росіянкам виступити на чемпіонаті Європи-2024 (U-17).

Відповідну заяву Тихонова наводить "Р-Спорт". Він назвав шведів "хворими людьми", які нібито перебувають під тиском США. Також колишній спортсмен згадав, як у країні спалювали Корани.

"Хворі люди. Це рішення окремих людей, які перебувають під тиском Сполучених Штатів Америки. А інші в країні палять Корани, це натуральні виродки. Я не можу сказати про них жодного доброго слова", — заявив Тихонов.

Нагадаємо, футбольна влада Швеції не тільки не пустить збірну росії U-17 на жіночий Євро у 2024 році, але й підтримає бойкот на ігри з іншими командами росії, з яких УЄФА частково зняв санкції.

Раніше повідомлялося, що в самій рф неоднозначно сприйняли рішення УЄФА про допуск збірних росії U-17 до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Наприклад, колишній президент російських "Локомотива" та "Торпедо" Ілля Геркус вважає, що УЄФА принизив росію. А у Держдумі назвали росіян, які підтримали рішення УЄФА, агентами українських спецслужб.