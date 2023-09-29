"Больные люди": советский чемпион оскорбил целую нацию

Прославленный биатлонист стал настоящим пропагандистом кремля

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил шведов после того, как Шведский футбольный союз запретил россиянкам выступить на чемпионате Европы-2024 (U-17).

Соответствующее заявление Тихонова приводит "Р-Спорт". Он назвал шведов "больными людьми", которые якобы находятся под давлением США. Также бывший спортсмен вспомнил, как в стране сжигали Кораны.

"Больные люди. Это решение отдельных людей, которые находятся под давлением Соединенных Штатов Америки. А другие в стране жгут Кораны, это натуральные уроды. Я не могу сказать про них ни одного доброго слова", – заявил Тихонов.

Напомним, футбольные власти Швеции не только не пустят сборную россии U-17 на женский Евро в 2024 году, но и поддержат бойкот на игры с другими командами рф, с которых УЕФА частично снял санкции.

Ранее сообщалось, что в самой россии неоднозначно восприняли решение УЕФА о допуске сборных рф U-17 к международным соревнованиям в нейтральном статусе. К примеру, бывший президент российских "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус считает, что УЕФА унизил россию. А в Госдуме назвали россиян, которые поддержали решение УЕФА, агентами украинских спецслужб.