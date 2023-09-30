В футбольной организации ссылаются на рекомендации украинского Министерства

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет успокоить страны, заявившие о бойкоте матчей с российскими сборными U-17, которые были допущены к международным соревнованиям накануне.

Об этом заявил журналист Sky Sports Роб Харрис. По его информации, УЕФА в частном порядке указал бойкотирующим федерациям на непоследовательную позицию в этом вопросе.

Дело в том, что в июле Министерство молодежи и спорта Украины из-за критики общественности смягчило требования к украинским спортсменам, разрешив тем соревноваться с россиянами на международной арене, если представители страны-агрессора выступают без флага и гимна. Таким образом, УЕФА подводит к тому, что допуская рф к международным турнирам под нейтральным флагом, не нарушает рекомендации самой Украины.

Напомним, УЕФА разрешил российским юношеским командам, представленными игроками в возрасте до 17 лет, вернуться в футбольную семью под нейтральным флагом, а также на нейтральной территории. После этого о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Украина и другие. В самой рф неоднозначно восприняли решение Союза.

Ранее сообщалось, что Швеция закрыла путь россиянкам из команды U-17 на чемпионат Европы-2024, после чего в рф началась истерика.