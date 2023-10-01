Друг Украины неожиданно поддержал рф

Знаменитый хоккеист поддержал скандальное решение УЕФА

Легендарный вратарь, олимпийский чемпион по хоккею, Доминик Гашек неожиданно поддержал возвращение сборных россии U-17 в международный футбол.

Соответствующее заявление Доминика доступно на его странице в Twitter. Хоккеист считает, что дети не несут ответственность за своих родителей.

"Я согласен. Я поддерживаю это решение уже давно – при выполнении определенных условий. Дети не несут ответственность за родителей. Конечно, их команду можно будет пустить в страну только в том случае, если они осудят войну рф и российские преступления", – написал Гашек.

Отметим, Гашек активно выступает против "русского мира". Недавно он посетил Украину, где получил награду "Друг Украины". Бывший спортсмен призвал защитников Украины гнать из страны русское де**мо. Кроме того, хоккеист призвал НХЛ выделить Украине миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими хоккеистами. Из-за этого Гашека оскорбили в рф.

Напомним, УЕФА разрешил российским юношеским командам, представленными игроками в возрасте до 17 лет, вернуться на международную арену в нейтральном статусе (без флага и гимна и на нейтральной территории). После этого о бойкоте матчей с российскими сборными объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Румыния и Украина. В самой рф неоднозначно восприняли решение УЕФА.