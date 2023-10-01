Друг України несподівано підтримав рф

Знаменитий хокеїст підтримав скандальне рішення УЄФА

Легендарний воротар, олімпійський чемпіон з хокею Домінік Гашек несподівано підтримав повернення збірних росії U-17 у міжнародний футбол.

Відповідна заява Домініка доступна на його сторінці у Twitter. Хокеїст вважає, що діти не відповідають за своїх батьків.

"Я згоден. Я підтримую це рішення вже давно — при виконанні певних умов. Діти не несуть відповідальності за батьків. Звичайно, їхню команду можна буде пустити в країну тільки в тому випадку, якщо вони засудять війну рф та російські злочини", — написав Гашек.

Зазначимо, Гашек активно виступає проти "російського миру". Нещодавно він відвідав Україну, де отримав нагороду "Друг України". Колишній спортсмен закликав захисників України гнати з країни російське л*йно. Крім того, хокеїст закликав НХЛ виділити Україні мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими хокеїстами. Через це Гашека образили у рф.

Нагадаємо, УЄФА дозволив російським юнацьким командам, представленими гравцями віком до 17 років, повернутися на міжнародну арену в нейтральному статусі (без прапора та гімну та на нейтральній території). Після цього про бойкот матчів з російськими збірними оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Румунія та Україна. У самій рф неоднозначно сприйняли рішення УЄФА.