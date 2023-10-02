УЕФА хочет изменить еврокубки до неузнаваемости

Лига чемпионов может уйти в прошлое

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может пойти на очередное изменение еврокубков в 2027 году. Недавно организация обвинила Украину в двойных стандартах.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, Европейская ассоциация клубов (ECA) предлагает систему, согласно которой в Европе будет три клубных турнира: Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов.

В каждом дивизионе будет по 18 команд. По итогам евросезона 2 команды будут вылетать из Суперлиги в Лигу Европы и 4 из ЛЕ в Лигу претендентов. Формат уточняется, ведь в случае круговой системы командам придется провести по 34 матча за кампанию. УЕФА планирует реформу не раньше 2027 года, ведь обновленный формат еврокубков с сезона 2024/25 уже "запакован и продан".

Напомним, недавно главный футбольный орган угодил в скандал. УЕФА разрешил российским юношеским командам, представленными игроками в возрасте до 17 лет, вернуться в футбольную семью под нейтральным флагом, а также на нейтральной территории. После этого о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Украина и другие. В самой рф неоднозначно восприняли решение Союза.

Ранее сообщалось, что Швеция закрыла путь россиянкам из команды U-17 на чемпионат Европы-2024, после чего в рф началась истерика.