УЄФА хоче змінити єврокубки до невпізнання

Ліга чемпіонів може піти у минуле

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може піти на чергову зміну єврокубків у 2027 році. Нещодавно організація звинуватила Україну у подвійних стандартах.

Про це повідомляє Marca. За інформацією джерела, Європейська асоціація клубів (ECA) пропонує систему, згідно з якою в Європі буде три клубні турніри: Суперліга, Ліга Європи та Ліга претендентів.

У кожному дивізіоні буде по 18 команд. За підсумками євросезону 2 команди вилітатимуть із Суперліги до Ліги Європи та 4 з ЛЄ до Ліги претендентів. Формат уточнюється, адже у разі кругової системи командам доведеться провести по 34 матчі за кампанію. УЄФА планує реформу не раніше 2027 року, адже оновлений формат єврокубків із сезону 2024/25 вже "запакований та проданий".

Нагадаємо, нещодавно головний футбольний орган потрапив у скандал. УЄФА дозволив російським юнацьким командам, представленим гравцями віком до 17 років, повернутися до футбольної родини під нейтральним прапором, а також на нейтральній території. Після цього про бойкот матчів з російськими командами оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Україна та інші. У самій росії неоднозначно сприйняли рішення Союзу.

Раніше повідомлялося, що Швеція закрила шлях росіянкам зі збірної U-17 на чемпіонат Європи-2024, після чого в рф почалася істерика.