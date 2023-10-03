Рано раділи: в УЄФА вибачилися за повернення росії у європейський футбол

росіяни мали брати участь у турнірах у нейтральному статусі

В УЄФА визнали, що заява про повернення російських збірних до міжнародного футболу була помилковою. Після бойкоту від низки європейських федерацій футболу в організації виступили з новою заявою.

Як заявив перший віце-президент УЄФА і голова Шведської футбольної асоціації Карл-Ерік Нільссон, його позицію щодо допуску російських юнацьких збірних було неправильно сприйнято. Його слова наводять на сайті Шведської спортивної конфедерації.

"Я шкодую про те, що моя позиція в УЄФА і прийняте там рішення були витлумачені як такі, що я, як представник Шведської спортивної конфедерації та шведського спортивного руху, не продовжую відстоювати нашу спільну позицію", — сказав футбольний чиновник.

Також він додав, що УЄФА хоче перевірити, чи справді потрібно відмовитись від покарання дітей за акти насильства, які чинять не вони. При цьому залишається незрозумілим, чи допускатимуть росіян до змагань, чи ні.

Як відомо, скандальне рішення про повернення збірних росії віком до 17 років було ухвалено 27 вересня. Їм дозволили грати у нейтральному статусі та не на своїй території. Після цього низка європейських федерацій футболу заявила, що не братимуть участі в турнірах, де гратимуть росіяни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у росії у своєму стилі відреагували на бойкот з боку Англії.