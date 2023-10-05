"Надо убегать": знаменитый российский футболист назвал рф непрогрессивной

Даже звезды российского футбола понимают, что в рф футболистам делать нечего

Бывший футболист "Спартака" и сборной рф Егор Титов призвал российских футболистов бежать в Европу при любой возможности. Недавно перспективный футболист сборной рф сбежал в Армению.

Соответствующее заявление Титова доступно на sport24.ru. Егор назвал чемпионат рф непрогрессивным и посоветовал российским игрокам как можно скорее бежать из страны.

"Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.

"Получается, условно, Тюкавин (нападающий "Динамо" М) при предложении из "Атлетико" должен сказать: "Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в россии. Ему все скажут: "Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно". Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать," – сказал Титов.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены стали намного чаще менять спортивное гражданство. Примечательно, что чаще всего из рф бегут шахматисты. На фоне оттока атлетов в рф хотят создать "золотую сотню спортсменов".