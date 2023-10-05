"Треба тікати": знаменитий російський футболіст назвав рф непрогресивною

Навіть зірки російського футболу розуміють, що у рф футболістам робити нічого

Колишній футболіст "Спартака" та збірної росії Єгор Титов закликав російських футболістів бігти у Європу за будь-якої можливості. Нещодавно перспективний футболіст збірної рф втік до Вірменії.

Відповідна заява Титова доступна на sport24.ru. Єгор назвав чемпіонат росії непрогресивним і порадив російським гравцям якнайшвидше тікати з країни.

"Треба тікати, якщо є можливість! Бігти якнайшвидше. Тому що у нас немає прогресу. Ми всі бачимо, як сильно впав рівень нашого чемпіонату з від’їздом іноземців.

"Виходить, умовно, Тюкавін (нападник "Динамо" М) при пропозиції з "Атлетико" повинен сказати: "Хлопці, я не поїду, бо маю підняти рівень футболу в росії. Йому всі скажуть: "Ну ти дурень, хлопче?! їдь, звичайно". Навіть у нинішніх реаліях, якщо є варіанти, треба їхати та пробувати”, – сказав Титов.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени стали набагато частіше змінювати спортивне громадянство. Примітно, що найчастіше з росії тікають шахісти. На тлі відтоку атлетів у рф хочуть створити "золоту сотню спортсменів".