У рф зраділи рішенню ФІФА

ФІФА слідом за УЄФА повернула юнацькі збірні росії у футбольну сім’ю

Провідні футбольні організації світу та Європи ФІФА та УЄФА своїми рішеннями можуть "вгамувати істерію деяких країн, вороже налаштованих щодо росії".

Про це в коментарі "Матч ТВ" сказав голова комітету Держдуми рф з фізичної культури й спорту Дмитро Свищев. Чиновник сподівається, що УЄФА та ФІФА незабаром поверне на міжнародну арену дорослі команди рф.

"ФІФА, судячи з усіх дій, приймає послідовні рішення слідом за УЄФА. Так, поки це стосується юнаків і з певними обмеженнями. Але давайте подивимося на практиці, як це у них буде виходити.

А раптом ФІФА та УЄФА справді захотіли показати самостійність та незалежність від політиків і зможуть заодно вгамувати істерію від деяких країн, вороже налаштованих щодо росіян?

Я не став загадувати й щодо дорослих команд. Якщо приклад із юніорами буде позитивним, не виключаю, що й дорослих у якомусь вигляді можуть почати повертати.

А поки нехай це буде певним сигналом до дії для інших міжнародних федерацій та МОК”, – заявив Свищев.

Нагадаємо, у жовтні рішення про скасування дискваліфікації юнацьких команд з росії прийняла рада ФІФА. Росіяни зможуть виступати на турнірах під назвою "Російський футбольний союз", без прапора, гімну та у формі нейтральних кольорів.

У вересні УЄФА дозволив російським юнацьким командам, представленим гравцями віком до 17 років, повернутися на міжнародну арену в нейтральному статусі (без прапора та гімну та на нейтральній території). Після цього про бойкот матчів із російськими збірними оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Румунія та Україна. У самій рф неоднозначно сприйняли рішення УЄФА.