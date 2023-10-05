В рф обрадовались решению ФИФА

ФИФА следом за УЕФА вернула юношеские сборные рф в футбольную семью

Ведущие футбольные организации мира и Европы ФИФА и УЕФА своими решениями могут "угомонить истерию некоторых стран, враждебно настроенных по отношению к рф".

Об этом в комментарии "Матч ТВ" сказал председатель комитета Госдумы рф по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Чиновник надеется, что УЕФА и ФИФА вскоре вернет на международную арену и взрослые команды рф.

"ФИФА, судя по всем действиям, принимает последовательные решения вслед за УЕФА. Да, пока это касается юношей и с определенными ограничениями. Но давайте посмотрим на практике, как это у них будет получаться.

А вдруг ФИФА и УЕФА действительно захотели показать самостоятельность и независимость от политиков и смогут заодно угомонить истерию от некоторых стран, враждебно настроенных по отношению к россиянам?

Я бы не стал загадывать и относительно взрослых команд. Если пример с юниорами будет положительным, не исключаю, что и взрослых в каком‑то виде могут начать возвращать.

А пока пусть это будет неким сигналом к действию к другим международным федерациям и МОК", – заявил Свищев.

Напомним, в октябре решение об отмене дисквалификации юношеских команд из рф принял совет ФИФА. Россияне смогут выступать на турнирах под названием "Российский футбольный союз", без флага, гимна и в форме нейтральных цветов.

В сентябре УЕФА разрешил российским юношеским командам, представленными игроками в возрасте до 17 лет, вернуться на международную арену в нейтральном статусе (без флага и гимна и на нейтральной территории). После этого о бойкоте матчей с российскими сборными объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Румыния и Украина. В самой рф неоднозначно восприняли решение УЕФА.