Укр

"Уставшие от войны": футболисты "Динамо" отдыхали в центре Киева во время комендантского часа (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Футболисты "Динамо" засветились в расследовании "Украинской правды" Новость обновлена 09 октября 2023, 17:11
Футболисты "Динамо" засветились в расследовании "Украинской правды". Фото Screenshot

Вокруг киевского клуба вспыхнул очередной скандал

На нашумевшем видео об отдыхе "уставших от войны" жителей столицы засветились сразу несколько футболистов киевского "Динамо".

Об этом сообщает "ТаТоТаке" на своем telegram-канале. Сообщается, что в объективы журналистов "Украинской правды" возле одного из развлекательных заведений в центре столицы после полуночи попали игроки молодежного состава Бело-синих вингер Дмитрий Кремчанин, центральный полузащитник Кирилл Осипенко и нападающий Владислав Герич.

Журналистов удивило, что Герич, который не играет в последнее время из-за повреждения, решил выбрать для реабилитации развлекательное заведение и пройти "процедуры" для восстановления во время комендантского часа (на данный момент действует в столице с 00:00 до 05:00, — Ред.).

Напомним, новое расследование журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача посвящено ночному клубу Boho club.

Добавим, что взрослая команда "Динамо" не блещет результатами в текущем сезоне. Недавно Бело-синие вылетели из Кубка Украины, пропустив гол от бывшего электрика. Кроме того, столичный клуб впервые проиграл "Полесью" в УПЛ. Также "динамовцы" не сумели пробиться на групповой этап еврокубков.

Теги:
#Футбол #Киев #ФК Динамо Киев