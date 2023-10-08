Зинченко хотят выгнать из "Арсенала" после поддержки Израиля

Арабские болельщики Канониров засыпали футболиста нелестными комментариями

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко поддержал Израиль, на который напали террористы из сектора Газа.

Зинченко опубликовал в сторис в Instagram картинку с надписью: "I stand with Israel" ("Я поддерживаю Израиль"). После этого арабские пользователи набросились на страницу Александра с жесткой критикой украинца.

В итоге "Зине" даже пришлось удалить сторис и закрыть профиль в соцсетях. Позднее он вновь открыл профиль, однако критика не прекратилась.

Александр Зинченко поддержал Израиль

Зинченко закрыл профиль в Instagram

Поклонники арабского мира не просто раскритиковали Александра за позицию. Многие призвали "Арсенал" немедленно расторгнуть контракт с украинцем, а Зинченко — покинуть команду. Под постами украинца можно увидеть множество негативных отзывов.

Отметим, что скандал с Зинченко вырос до глобального уровня. В Twitter сотни пользователей обрушились с критикой на футболиста. Некоторые даже желают ему травмироваться и завершить карьеру…

Добавим, что многие пользователи ожидают от "Арсенала" санкций против Зинченко. Дело в том, что клуб в 2019 году отвернулся от Месута Озила, который сделал выпад в сторону Китая из-за ситуации с мусульманами уйгурами в стране.

Напомним, скандал с Зинченко произошел накануне суперматча АПЛ "Арсенал" — "Ман Сити". Этот поединок покажут в Украине в прямом эфире. К слову, букмекеры не сумели выделить явного фаворита в этом противостоянии.