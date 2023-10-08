Зінченка хочуть вигнати з "Арсеналу" після підтримки Ізраїлю

Арабські вболівальники Канонірів засипали футболіста невтішними коментарями

Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко підтримав Ізраїль, на який напали терористи із сектору Газа.

Зінченко опублікував у сторіс в Instagram картинку з написом: "I stand with Israel" ("Я підтримую Ізраїль"). Після цього арабські користувачі накинулися на сторінку Олександра із жорсткою критикою українця.

У результаті "Зіні" навіть довелося видалити сторіс та закрити профіль у соцмережах. Пізніше він знову відкрив профіль, проте критика не припинилася.

Олександр Зінченко підтримав Ізраїль

Зінченко закрив профіль у Instagram

Шанувальники арабського світу не просто розкритикували Олександра за позицію. Багато хто закликав "Арсенал" негайно розірвати контракт з українцем, а Зінченка — покинути команду. Під постами українця можна побачити багато негативних відгуків.

Додамо, що скандал с Зінченком виріс до глобального рівня. У Twitter сотні користувачів обрушилися із критикою на футболіста. Дехто навіть бажає йому травмуватися і завершити кар’єру.

Додамо, що багато користувачів очікують від "Арсеналу" санкцій проти Зінченка. Річ у тому, що клуб у 2019 році відвернувся від Месута Озіла, який зробив випад у бік Китаю через ситуацію з мусульманами уйгурами в країні.

Нагадаємо, скандал із Зінченком стався напередодні суперматчу АПЛ "Арсенал" — "Ман Сіті". Цей поєдинок покажуть в Україні у прямому ефірі. До речі, букмекери не змогли виділити очевидного фаворита в цьому протистоянні.