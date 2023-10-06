"Арсенал" — "Ман Сіті": букмекери заінтригували прогнозом на матч АПЛ

Фахівці не зуміли виділити однозначного фаворита "дуелі"

У неділю, 8 жовтня, "Арсенал" у рамках центрального поєдинку 8-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) зустрінеться із грізним МС. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Манчестер Сіті".

Букмекери не зуміли виділити однозначного фаворита зустрічі, проте невелику перевагу фахівці надають гостям. Про це повідомляє Favbet.

На успіх Канонірів фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,75-3,00. Водночас перемога Городян імовірніша — коефіцієнт 2,40-2,52. Зазначимо, Favbet оцінив ймовірність успіху Пушкарів у 33%, а подібний успіх манкуніанців – у 39%.

Прогноз букмекерів на матч АПЛ "Арсенал" — "Ман Сіті"

Favbet: (перемога "Арсеналу" 3,00 — нічия 3,60 — перемога МС 2,52)

William Hill: (2,75 — 3,60 — 2,40)

Bwin: (2,85 — 3,50 — 2,40)

Додамо, матч "Арсенал" — "Ман Сіті" відбудеться у Лондоні на стадіоні "Емірейтс". Цей поєдинок покажуть в Україні у прямому ефірі.

Нагадаємо, минулого туру чемпіонату Англії "Ман Сіті" сенсаційно програв "Вулвергемптону" (1:2), а "Арсенал" розгромив "Борнмут" (4:0). Крім того, українець Михайло Мудрик забив свій перший гол за лондонський "Челсі" на офіційному рівні.