Чемпіонат Англії з футболу, 7 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Тільки "Ман Сіті" йде без втрат в елітному англійському дивізіоні

У суботу, 30 вересня, матчем "Астон Вілла" — "Брайтон" стартує 7-й тур Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) сезону 2023/24. Напередодні Михайло Мудрик провів непоганий матч проти бірмінгемців, проте "Челсі" українця програло з рахунком 0:1.

З розкладом, результатами матчів АПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку ігрового тижня зустрінуться "Тоттенгем" та "Ліверпуль". "Борнмут" Іллі Забарного спробує відібрати очки у "Арсеналу" Олександра Зінченка, "Евертон" Віталія Миколенка зіграє проти "Лутона", а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка проведе гостьову "дуель" проти "Ноттінгема". Лідер першості "Ман Сіті" вирушить у гості до "Вулвергемптона".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 7 туру АПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 30 вересня

"Астон Вілла" — "Брайтон" — 14:30 — setantasports.com, Setanta Sports

"Борнмут" — "Арсенал" — 17:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Вест Гем" — "Шефілд Юнайтед" — 17:00 — setantasports.com

"Вулвергемптон" — "Манчестер Сіті" — 17:00 — setantasports.com

"Манчестер Юнайтед" — "Крістал Пелас" — 17:00 — setantasports.com

"Ньюкасл" — "Бернлі" — 17:00 — setantasports.com

"Евертон" — "Лутон Таун" — 17:00 — setantasports.com

"Тоттенгем" — "Ліверпуль" — 19:30 — setantasports.com

Неділя, 1 жовтня

"Ноттінгем Форест" — "Брентфорд" — 16:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Фулгем" — "Челсі" — 22:00 — setantasports.com

Турнірна таблиця АПЛ за підсумками 6 туру

З результатами та відеооглядами матчів 6 туру АПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 5-му турі чемпіонату Англії "Ман Сіті" легко впорався із "Вест Гемом" (1:3).