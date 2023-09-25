Чемпионат Англии по футболу, 7 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Только "Ман Сити" идет без потерь в элитном английском дивизионе

В субботу, 30 сентября, матчем "Астон Вилла" — "Брайтон" стартует 7-й тур Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2023/24. Накануне Михаил Мудрик провел неплохой матч против бирмингемцев, однако "Челси" украинца проиграло со счетом 0:1.

С расписанием, результатами матчей АПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном поединке игровой недели встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". "Борнмут" Ильи Забарного попробует отобрать очки у "Арсенала" Александра Зинченко, "Эвертон" Виталия Миколенко сыграет против "Лутона", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка проведет гостевую "дуэль" против "Ноттингема". Лидер первенства "Ман Сити" отправится в гости к "Вулверхэмптону".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 7 тура АПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 30 сентября

"Астон Вилла" — "Брайтон" — 14:30 — setantasports.com, Setanta Sports

"Борнмут" — "Арсенал" — 17:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Вест Хэм" — "Шеффилд Юнайтед" — 17:00 — setantasports.com

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити" — 17:00 — setantasports.com

"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" — 17:00 — setantasports.com

"Ньюкасл" — "Бернли" — 17:00 — setantasports.com

"Эвертон" — "Лутон Таун" — 17:00 — setantasports.com

"Тоттенхэм" — "Ливерпуль" — 19:30 — setantasports.com

Воскресенье, 1 октября

"Ноттингем Форест" — "Брентфорд" — 16:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Фулхэм" — "Челси" — 22:00 — setantasports.com

Турнирная таблица АПЛ по итогам 6 тура

С результатами и видеообзорами матчей 6 тура АПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 5-м туре чемпионата Англии "Ман Сити" легко справился с "Вест Хэмом" (1:3).