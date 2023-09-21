Чемпионат Англии по футболу, 6 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Игровая неделя подарит любителям футбола дерби Лондона

В субботу, 23 сентября, тремя матчами "Кристал Пэлас" — "Фулхэм" "Лутон Таун" — "Вулверхэмптон" и "Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" стартует 6 тур Английской премьер-лиги сезона 2023/24. Накануне тренер рассказал о проблемах Михаила Мудрика в "Челси".

С расписанием, результатами матчей АПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном матче тура сыграют лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм". Кроме того, "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с "Брентфордом" Егора Ярмолюка, а "Борнмут" Ильи Забарного проведет гостевой поединок против "Брайтона".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 6 тура АПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Субботу, 23 сентября

"Кристал Пэлас" — "Фулхэм" — 17:00 — setantasports.com

"Лутон Таун" — "Вулверхэмптон" — 17:00 — setantasports.com

"Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест" — 17:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Брентфорд" — "Эвертон" — 19:30 — setantasports.com

"Бернли" — "Манчестер Юнайтед" — 22:00 — setantasports.com, Setanta Sports

Воскресенье, 24 сентября

"Арсенал" — "Тоттенхэм" — 16:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Брайтон" — "Борнмут" — 16:00 — setantasports.com

"Ливерпуль" — "Вест Хэм" — 16:00 — setantasports.com

"Челси" — "Астон Вилла" — 16:00 — setantasports.com

"Шеффилд Юнайтед" — "Ньюкасл" — 18:30 — setantasports.com, Setanta Sports

Турнирная таблица АПЛ по итогам 5 тура

С результатами и видеообзорами матчей 5 тура АПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 4 туре чемпионата Англии "Арсенал" переиграл "Ман Юнайтед" (3:1).