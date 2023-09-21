Чемпіонат Англії з футболу, 6 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Ігровий тиждень подарує шанувальникам футболу дербі Лондона

У суботу, 23 вересня, трьома матчами "Крістал Пелас" — "Фулгем" "Лутон Таун" — "Вулвергемптон" та "Манчестер Сіті" — "Ноттінгем Форест" стартує 6 тур Англійської прем’єр-ліги сезону 2023/24. Напередодні тренер розповів про проблеми Михайла Мудрика у "Челсі".

З розкладом, результатами матчів АПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному матчі туру зіграють лондонські "Арсенал" та "Тоттенгем". Крім того, "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Брентфордом" Єгора Ярмолюка, а "Борнмут" Іллі Забарного проведе гостьовий поєдинок проти "Брайтона".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 6 туру АПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Суботу, 23 вересня

"Крістал Пелас" — "Фулгем" — 17:00 — setantasports.com

"Лутон Таун" — "Вулвергемптон" — 17:00 — setantasports.com

"Манчестер Сіті" — "Ноттінгем Форест" — 17:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Брентфорд" — "Евертон" — 19:30 — setantasports.com

"Бернлі" — "Манчестер Юнайтед" — 22:00 — setantasports.com, Setanta Sports

Неділя, 24 вересня

"Арсенал" — "Тоттенгем" — 16:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Брайтон" — "Борнмут" — 16:00 — setantasports.com

"Ліверпуль" — "Вест Гем" — 16:00 — setantasports.com

"Челсі" — "Астон Вілла" — 16:00 — setantasports.com

"Шеффілд Юнайтед" — "Ньюкасл" — 18:30 — setantasports.com, Setanta Sports

Турнірна таблиця АПЛ за підсумками 5 туру

З результатами та відеооглядами матчів 5 туру АПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 4 турі чемпіонату Англії "Арсенал" переграв "Ман Юнайтед" (3:1).