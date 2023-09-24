"Челси" не справился с "середняком" АПЛ: как сыграл Мудрик (видео)

Украинец провел неплохой поединок, однако его команда проиграла

В воскресенье, 24 сентября, "Челси" в рамках матча 6-го тура Английской премьер-лиги сезона 2023/24 принимал "Астон Виллу".

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 1:0 в пользу бирмингемцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел в старте и провел на поле 61 минуту. Украинца заменили при счете 0:0 из-за удаления защитника Синих Мало Густо. За это время футболист сборной Украины сделал 25 касаний мяча, отдал 9 точных передач из 12 (75%), в том числе одну ключевую, создал 1 голевой момент, провел 1 удачную обводку из 5 и дважды отобрал мяч. По воротам в этой игре украинец не бил. Тем не менее Михаил получил довольно высокую оценку за игру от Sofascore — 7,00.

Михаил Мудрик получил высокую оценку за игру против "Астон Виллы"

Победный гол за "Астон Виллу" на 73-й минуте встречи забил Олли Уоткинс. Таким образом, лондонцы опустились на 14-е место в турнирной таблице АПЛ, бирмингемцы — шестые.

Напомним, в 5-м туре АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Борнмутом" (0:0), а в 4-м туре английского первенства Синие уступили "Ноттингем Форест" (0:1).