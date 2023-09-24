"Челсі" не впорався із "середняком" АПЛ: як зіграв Мудрик (відео)

Українець провів непоганий поєдинок, проте його команда програла

У неділю, 24 вересня, "Челсі" у рамках матчу 6-го туру Англійської прем’єр-ліги сезону 2023/24 приймав "Астон Віллу".

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", завершилася з рахунком 1:0 на користь бірмінгемців. Про це повідомляє "Телеграф".

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов у старті та провів на полі 61 хвилину. Українця замінили за рахунку 0:0 через вилучення захисника Синіх Мало Густо. За цей час футболіст збірної України зробив 25 дотиків до м’яча, віддав 9 точних передач з 12 (75%), у тому числі одну ключову, створив 1 гольовий момент, провів 1 вдале обведення з 5 і двічі відібрав м’яч. По воротах у цій грі українець не бив. Проте Михайло отримав досить високу оцінку за гру від Sofascore — 7,00.

Михайло Мудрик отримав високу оцінку за гру проти "Астон Вілли"

Переможний гол за "Астон Віллу" на 73-й хвилині зустрічі забив Оллі Воткінс. Таким чином, лондонці опустилися на 14-те місце у турнірній таблиці АПЛ, бірмінгемці – шості.

Нагадаємо, у 5-му турі АПЛ "Челсі" зіграв унічию з "Борнмутом" (0:0), а у 4-му турі англійської першості Сині поступилися "Ноттінгем Форест" (0:1).