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Це сталося: Мудрик забив перший гол за "Челсі", але матч для нього закінчився сумно (відео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Мудрик грає за лондонську команду із січня 2023 року Новина оновлена 03 жовтня 2023, 07:07
Мудрик грає за лондонську команду із січня 2023 року. Фото Getty Images

Українець відкрив рахунок у матчі

Вінгер збірної України Михайло Мудрик забив свій перший гол в офіційних матчах за "Челсі". Він відзначився влучним ударом у грі 7-го туру чемпіонату Англії проти "Фулхема".

Матч завершився перемогою "синіх" із рахунком 2:0, передає "Телеграф". Українець вийшов на поле з перших хвилин зустрічі та відзначився результативним ударом на 18-й хвилині.

Асистував Мудрику в епізоді із забитим м’ячем захисник "Челсі" Леві Колвіл, який точно навісив на українця, а той відправив м’яч між ніг воротаря.

Вже у перерві Мудрика зняли з гри, що стало несподіваним для багатьох. З’ясувалося, що українець зазнав пошкодження.

За словами головного тренера "Челсі" Маурісіо Почеттіно, його підопічний відчув дискомфорт у своєму квадрицепсі.

"Він не відчував себе комфортно, продовжуючи грати. Ми сподіваємося, що це не буде великою проблемою і що він зможе бути доступним у суботу", — сказав аргентинець.

Мудрик перебрався до лондонського клубу у січні 2023 року з "Шахтаря". За нього з урахуванням бонусів буде сплачено близько 100 мільйонів євро. Цього сезону наш футболіст з’являвся на полі у семи матчах чемпіонату Англії і цей гол став для нього першою результативною дією.

Момент гола дивитись з 00:40

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомий футболіст закликав перестати критикувати Мудрика.

Теги:
#Футбол #ФК Челсі #АПЛ #Михайло Мудрик