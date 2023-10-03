Свершилось: Мудрик забил первый гол за "Челси", но матч для него закончился печально (видео)

Украинец открыл счет в матче

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик забил свой первый гол в официальных матчах за "Челси". Он отметился точным ударом в игре 7-го тура чемпионата Англии против "Фулхэма".

Матч завершился победой "синих" со счетом 2:0, передает "Телеграф". Украинец вышел на поле с первых минут встречи и отличился результативным ударом на 18-й минуте.

Ассистировал Мудрику в эпизоде с забитым мячом защитник "Челси" Леви Колвил, который точно навесил на украинца, а тот отправил мяч между ног вратаря.

Уже в перерыве Мудрика сняли с игры, что стало неожиданным для многих. Выяснилось, что украинец получил повреждение.

По словам главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, его подопечный почувствовал дискомфорт в своем квадрицепсе.

"Он не чувствовал себя комфортно, продолжая играть. Мы надеемся, что это не будет большой проблемой и что он сможет быть доступен в субботу", — сказал аргентинец.

Мудрик перебрался в лондонский клуб в январе 2023 года из "Шахтера". За него с учетом бонусов будет уплачено около 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне наш футболист появлялся на поле в семи матчах чемпионата Англии и этот гол стал для него первым результативным действием.

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Ранее "Телеграф" писал о том, что известный футболист призвал перестать критиковать Мудрика.