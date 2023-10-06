"Арсенал" — "Ман Сіті": де і коли дивитись матч АПЛ

Українець Олександр Зінченко зіграє проти своєї колишньої команди

У неділю, 8 жовтня, "Арсенал" у рамках матчу 8-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) зустрінеться з "Манчестер Сіті". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Манчестер Сіті".

У прямому ефірі в Україні гру "Арсенал" — МС покаже медіа-платформа setantasports.com. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Зустріч пройде в Лондоні на арені "Емірейтс", початок поєдинку о 18:30 за київським часом. Додамо, що вартість передплати на setantasports.com складає 109 грн на місяць або 1090 грн на рік.

За підсумками семи турів манкуніанці не зуміли відірватися від переслідувачів, випереджаючи Канонірів лише на одне очко. Гра має принциповий характер, адже переможець очного протистояння отримає перевагу в битві за трофей. Крім того, минулого сезону Пушкарі не зуміли виграти АПЛ, хоча довгий час лідирували у лізі. МС тоді просто "зжер" "Арсенал".

Додамо, що у 7-му турі англійської першості "Ман Сіті" програв "Вулвергемптону" (1:2), а "Арсенал" розгромив "Борнмут" (4:0). Відзначимо, що минулого туру АПЛ українець Михайло Мудрик забив свій перший гол за "Челсі".