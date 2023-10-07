"Арсенал" — "Ман Сіті": онлайн-трансляція матчу АПЛ

Центральна гра ігрового тижня пройде у Лондоні

У неділю, 8 жовтня, "Арсенал" Олександра Зінченка зіграє проти "Ман Сіті" у рамках центрального матчу 8-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Команди змагатимуться за проміжне перше місце у турнірній таблиці Англійської прем’єр-ліги (АПЛ).

Матч "Арсенал" — "Ман Сіті" відбудеться в Лондоні на стадіоні "Емірейтс", початок зустрічі — о 18:30 за київським часом. На цей час обидві команди йдуть серед лідерів АПЛ, їх розділяє лише 1 очко. Додамо, що матч несе принципове значення, адже саме Сіті минулого сезону не дав Канонірам виграти АПЛ, хоча Пушкарі довгий час лідирували у першості. Окрім того, захисник збірної України Зінченко зіграє проти свого колишнього клубу.

Гру "Арсенал" — МС покажуть в Україні в прямому ефірі. До речі, букмекери не зуміли виділити явного фаворита в даному протистоянні, хоча трохи більше шансів на успіх мають гості.

Нагадаємо, у 7-му турі чемпіонату Англії "Ман Сіті" сенсаційно програв "Вулвергемптону" (1:2), а "Арсенал" розгромив "Борнмут" (4:0). Додамо, що у сьомому турі АПЛ український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик забив свій перший гол в офіційному матчі за лондонців.