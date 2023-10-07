"Арсенал" - "Ман Сити": онлайн-трансляция матча АПЛ

Центральная игра игровой недели пройдет в Лондоне

В воскресенье, 8 октября, "Арсенал" Александра Зинченко сыграет против "Ман Сити" в рамках центрального матча 8-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сразятся за промежуточное первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч "Арсенал" — "Ман Сити" состоится в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", начало встречи — в 18:30 по киевскому времени. На данный момент обе команды идут среди лидеров АПЛ, их разделяет всего 1 очко. Добавим, что матч несет принципиальное значение, ведь именно Сити в прошлом сезоне не дал Канонирам выиграть АПЛ, хотя Пушкари долгое время лидировали в первенстве. Кроме того, защитник сборной Украины Зинченко сыграет против своего бывшего клуба.

Игру "Арсенал" — МС покажут в Украине в прямом эфире. К слову, букмекеры не сумели выделить явного фаворита в данном противостоянии, хотя чуть больше шансов не успех имеют гости.

Напомним, в 7-м туре чемпионата Англии "Ман Сити" сенсационно проиграл "Вулверхэмптону" (1:2), а "Арсенал" разгромил "Борнмут" (4:0). Добавим, что в седьмом туре АПЛ украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик забил свой первый гол в официальном матче за лондонцев.