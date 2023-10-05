Чемпионат Англии по футболу, 8 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Сможет ли Мудрик продлить свою голевую серию?

В субботу, 7 октября, матчем "Лутон Таун" — "Тоттенхэм" стартует 8-й тур Английской премьер-лиги сезона 2023/24. В прошлом туре английского первенства украинец Михаил Мудрик забил свой первый гол за "Челси".

С расписанием, результатами матчей АПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном поединке игровой недели встретятся "Арсенал" Александра Зинченко и "Манчестер Сити". "Челси" Мудрика сыграет в гостях с Бернли, "Эвертон" Виталия Миколенко примет "Борнмут" Ильи Забарного, а "Брентфорд" Егора Ярмолюка предстоит выезд к "Манчестер Юнайтед".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 8 тура АПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 7 октября

"Лутон Таун" — "Тоттенхэм" — 14:30 — setantasports.com, Setanta Sports

"Бернли" — "Челси" — 17:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд" — 17:00 — setantasports.com

"Фулхэм" — "Шеффилд Юнайтед" — 17:00 — setantasports.com

"Эвертон" — "Борнмут" — 17:00 — setantasports.com, Setanta Sports +

"Кристал Пэлас" — "Ноттингем Форест" — 19:30 — setantasports.com

Воскресенье, 8 октября

"Брайтон" — "Ливерпуль" — 16:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Вест Хэм" — "Ньюкасл" — 16:00 — setantasports.com

"Вулверхэмптон" — "Астон Вилла" — 16:00 — setantasports.com

"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 18:30 — setantasports.com

Турнирная таблица АПЛ по итогам 7 тура

С результатами и видеообзорами матчей 7 тура АПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". В шестом туре английского первенства "Челси" умудрился проиграть "Астон Вилле".