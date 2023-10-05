Чемпіонат Англії з футболу, 8 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Чи зможе Мудрик продовжити свою гольову серію?

У суботу, 7 жовтня, матчем "Лутон Таун" — "Тоттенгем" стартує 8-й тур Англійської прем’єр-ліги сезону 2023/24. Минулого туру англійської першості українець Михайло Мудрик забив свій перший гол за "Челсі".

З розкладом, результатами матчів АПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку ігрового тижня зустрінуться "Арсенал" Олександра Зінченка та "Манчестер Сіті". "Челсі" Мудрика зіграє в гостях з Бернлі, "Евертон" Віталія Миколенка прийме "Борнмут" Іллі Забарного, а "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зіграє на виїзді проти "Манчестер Юнайтед".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 8 туру АПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 7 жовтня

"Лутон Таун" — "Тоттенгем" — 14:30 — setantasports.com, Setanta Sports

"Бернлі" — "Челсі" — 17:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Манчестер Юнайтед" — "Брентфорд" — 17:00 — setantasports.com

"Фулгем" — "Шеффілд Юнайтед" — 17:00 — setantasports.com

"Евертон" — "Борнмут" — 17:00 — setantasports.com, Setanta Sports +

"Крістал Пелас" — "Ноттінгем Форест" — 19:30 — setantasports.com

Неділя, 8 жовтня

"Брайтон" — "Ліверпуль" — 16:00 — setantasports.com, Setanta Sports

"Вест Гем" — "Ньюкасл" — 16:00 — setantasports.com

"Вулвергемптон" — "Астон Вілла" — 16:00 — setantasports.com

"Арсенал" — "Манчестер Сіті" — 18:30 — setantasports.com

Турнірна таблиця АПЛ за підсумками 7 туру

З результатами та відеооглядами матчів 7 туру АПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". У шостому турі англійської першості "Челсі" примудрився програти "Астон Віллі".