"Арсенал" - "Ман Сити": где и когда смотреть матч АПЛ

Украинец Александр Зинченко сыграет против своей бывшей команды

В воскресенье, 8 октября, "Арсенал" в рамках матча 8-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) встретится с "Манчестер Сити". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Манчестер Сити".

В прямом эфире в Украине игру "Арсенал" — МС покажет медиа-платформа setantasports.com. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Встреча пройдет в Лондоне на арене "Эмирейтс", начало поединка — в 18:30 по киевскому времени. Добавим, что стоимость подписки на setantasports.com составляет 109 грн в месяц или 1090 грн в год.

По итогам семи туров манкунианцы не сумели оторваться от преследователей, опережая Канониров всего на одно очко. Игра несет принципиальный характер, ведь победитель очного противостояния получит преимущество в битве за трофей. Кроме того, в прошлом сезоне Пушкари не сумели выиграть АПЛ, хотя долгое время лидировали в лиге. МС тогда просто "сожрал" "Арсенал".

Добавим, что в 7-м туре английского первенства "Ман Сити" проиграл "Вулверхемптону" (1:2), а "Арсенал" разгромил "Борнмут" (4:0). Отметим, что в прошлом туре АПЛ украинец Михаил Мудрик забил свой первый гол за "Челси".