"Арсенал" - "Ман Сити": букмекеры заинтриговали прогнозом на матч АПЛ

Специалисты не сумели выделить однозначного фаворита "дуэли"

В воскресенье, 8 октября, "Арсенал" в рамках центрального поединка 8-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) встретится с грозным МС. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Манчестер Сити".

Букмекеры не сумели выделить однозначного фаворита встречи, однако небольшое предпочтение специалисты отдают гостям. Об этом сообщает Favbet.

На успех Канониров специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,75-3,00. В то же время победа Горожан более вероятна — коэффициент 2,40-2,52. Отметим, Favbet оценил вероятность успеха Канониров в 33%,а подобный успех манкунианцев — в 39%

Прогноз букмекеров на матч АПЛ "Арсенал" — "Ман Сити"

Favbet: (победа "Арсенала" 3,00 — ничья 3,60 — победа МС 2,52)

William Hill: (2,75 — 3,60 — 2,40)

Bwin: (2,85 — 3,50 — 2,40)

Добавим, матч "Арсенал" — "Ман Сити" состоится в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Этот поединок покажут в Украине в прямом эфире.

Напомним, в прошлом туре чемпионата Англии "Ман Сити" сенсационно проиграл "Вулверхемптону" (1:2), а "Арсенал" разгромил "Борнмут" (4:0). Кроме того, украинец Михаил Мудрик забил свой первый гол за лондонский "Челси" на официальном уровне.