Хамас влаштував криваву різанину та захопив частину Ізраїля: яка ситуація на Близькому Сході (обновлюється)

Мешканці Ізраїлю тікають із прикордонних районів

В Ізраїлі вранці 7 жовтня пролунали вибухи – на країну напали терористи сектору Газа. Під прицілом ворожих ракет опинилася столиця Ізраїлю та прикордонні населені пункти. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що рух ХАМАС оголосив Ізраїлю війну.

"Телеграф" зібрав всю інформацію про те, що відбувається в Ізраїлі до цієї години.

13:00 Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що палестинський народ має повне право на "самооборону від атак Ізраїлю та терористичних вилазок єврейських поселенців".

12:00 Сили оборони Ізраїлю підтвердили, що бойовики ХАМАСу зайняли 7 громад на території країни. Населені пункти, куди ввірвалися терористи, позначили на мапі.

Мапа з захопленими населеними пунктами

11:00 Відомо, що бойовики ХАМАСу захопили ізраїльську військову базу на кордоні. Фото та відео з місця публікують у мережі. На кадрах видно, як озброєні люди ведуть перестрілку.

За даними 12-го каналу ізраїльського ТБ, що кордон у районі Хан Юніс "повністю прорваний". Сотні палестинців – озброєних та беззбройних рушили на територію Ізраїлю. На той час ізраїльтяни поспіхом залишають прикордонні населені пункти, щоб зберегти своє життя. Станом на 11:00 відомо про 35 захоплених ізраїльтян, а до медичного центру "Сорока" госпіталізовано вже понад 110 поранених.

За інформацією представника Армії оборони Ізраїлю, ХАМАС випустили з Гази по Ізраїлю близько 2200 ракет. ЦАХАЛ веде бої із бойовиками ХАМАС у семи населених пунктах. Також повідомляється, що армія Ізраїлю "ідентифікувала" всі осередки проникнення в районі кордону із Газою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ХАМАС атакував Ізраїль у вересні 2023 року. Бойовики випустили ракети, на що ЦАХАЛ у відповідь ударив по певних цілях у секторі Газа.