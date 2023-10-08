Прем’єр Ізраїлю зателефонував Зеленському після нападу ХАМАС: про що говорили

Лідери двох країн засудили ситуацію з безпекою в регіоні та за його межами

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів серію переговорів лідерами інших країн, серед яких президент України Володимир Зеленський.

Як повідомив Нетаньяху у своєму X (колишній Twitter), він зателефонував керівникам низки європейських країн і почув, що всі вони підтримують право Ізраїлю захищати себе.

"Я розмовляв з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Усі вони висловили беззастережну підтримку права Ізраїлю захищати себе за необхідності", — написав він.

Своєю чергою, пресслужба Офісу президента повідомляє, що Зеленський висловив солідарність України з Ізраїлем і висловив співчуття у зв’язку з безліччю жертв. Крім того, він наголосив на тісній співпраці між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні захисту українських громадян.

"Особливо співрозмовники обговорили вплив нападу на Ізраїль на ситуацію в галузі безпеки та за його межами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС потрапили на територію Ізраїлю із Сектору Газа. Перед цим вони здійснили масований обстріл, а потім влаштували різанину у прикордонних містах із викраденням великої кількості мирних жителів. В основному серед викрадених жінки та діти.

Після нападу в Ізраїлі був вперше за 50 років введений у дію "пункт 40 Алеф", який позначає початок війни.