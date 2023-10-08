"Все точно те саме": ізраїльський журналіст у прямому ефірі порівняв напад ХАМАСу з діями росіян в Україні

У діях ХАМАСу та росіян знайшли спільний почерк

Поки увага світу прикута до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, самі мешканці країни зазначають, що нічого подібного там вони ще не бачили. Втім, деякі з них наголошують на тому, що почерк терористів дуже нагадує те, що робили окупанти у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Про це в ефірі одного з ізраїльських каналів розповів місцевий журналіст Сергій Гранкін, який перебував в Україні у перші місяці російського вторгнення та зміг бачити те, що творили росіяни. Фрагмент його заяви оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Ізраїлі це порівнювати нема з чим. В Україні я був у перші місяці війни, якраз коли захоплювали Ірпінь, Бучу, розстрілювали машини, Чернігів, Суми. І я бачив цих людей, ці кадри, які вони мені показували на телефонах. Ось рівно те саме", — сказав він.

Журналіст нагадав, що росіяни тоді з діловим виглядом підходили до машин і розстрілювали в них людей з автоматів та кулеметів із таким виглядом, ніби це було не більше ніж роботою.

Згідно з останніми даними, понад 500 людей мешканців Ізраїлю загинули в ході атаки терористів, понад 2000 отримали поранення. Доля багатьох людей залишається невідомою, оскільки десятки з них було взято до заручників і вивезено на територію Сектору Гази.

Примітно, що в Україні схожості у терористичних методах ХАМАСу та росії виявили відразу після нападу, тоді як самі росіяни навіть не стали приховувати свою радість від різанини, яку влаштували бойовики.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС потрапили на територію Ізраїлю із Сектору Газа. Перед цим вони здійснили масований обстріл, а потім влаштували різанину у прикордонних містах із викраденням великої кількості мирних жителів. В основному серед викрадених жінки та діти.

Після нападу в Ізраїлі був вперше за 50 років введений у дію "пункт 40 Алеф", який позначає початок війни.