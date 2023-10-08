У Єгипті розстріляли автобус з ізраїльськими туристами: відео та подробиці

У мережі з’явилося відео з місця події

У Єгипті офіцер місцевої поліції відкрив вогонь автобусом, в якому перебували туристи з Ізраїлю. За попередньою інформацією, внаслідок події є жертви.

Інцидент трапився у неділю, 8 жовтня, у місті Олександрія. Про це пише Al Jazeera, посилаючись на джерело в єгипетських службах безпеки.

"Поліцейський відкрив вогонь зі своєї особистої зброї та вбив двох ізраїльських туристів у місті Олександрія на узбережжі Середземного моря на півночі Єгипту", — йдеться у повідомленні.

У мережі з’явилося відео з місця події.

При цьому деякі ЗМІ стверджують, що жертвами теракту стали не дві людини, а троє — двоє громадян Ізраїлю та один єгиптянин, який був місцевим гідом. Зазначається, що є також постраждалі.

Тим часом Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило, що вивчає повідомлення про те, що ізраїльські туристи зазнали обстрілу в Єгипті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві закордонних справ України повідомили, скільки українців постраждало внаслідок бойових дій в Ізраїлі.