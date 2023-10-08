В Египте расстреляли автобус с израильскими туристами: видео и подробности

В сети появилось видео с места происшествия

В Египте офицер местной полиции открыл огонь по автобусу, в котором находились туристы из Израиля. По предварительной информации, в результате происшествия есть жертвы.

Инцидент случился в воскресенье, 8 октября, в городе Александрия. Об этом пишет Al Jazeera, ссылаясь на источник в египетских службах безопасности.

"Полицейский открыл огонь из своего личного оружия и убил двух израильских туристов в городе Александрия на побережье Средиземного моря на севере Египта", — говорится в сообщении.

В сети появилось видео с места происшествия.

При этом некоторые СМИ утверждают, что жертвами теракта стали не два человека, а три — двое граждан Израиля и один египтянин, который был местным гидом. Отмечается, что есть также и пострадавшие.

Тем временем Министерство иностранных дел Израиля объявило, что изучает сообщения о том, что израильские туристы подверглись обстрелу в Египте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, сколько украинцев пострадало в результате боевых действий в Израиле.