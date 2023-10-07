"Превратим все места, где прячется ХАМАС, в руины": премьер Израиля призывает жителей Газы уехать из города

Власти Израиля говорят, что страну ждут тяжелые дни

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Сектора Газы и призвал их покинуть регион, поскольку в ответ на утреннюю атаку армия планирует провести масштабную операцию и уничтожить все места, где скрываются боевики ХАМАС.

Как сказал Нетаньяху во время своего обращения вечером 7 октября, война будет длительной, а впереди Израиль ждут темные дни. Вместе с тем он подчеркнул, что армия отомстит за черный день, который устроили боевики и уничтожит всех, кто посмеет навредить захваченным пленникам.

Также он обратился к мирным жителям Сектора Газы с призывом уйти оттуда в безопасное место.

"Мы превратим все места в этом городе зла, где скрывается ХАМАС, в руины. Израильская армия задействует всю свою мощь. Жители Газы, уходите оттуда немедленно", — сказал Нетаньяху.

Вместе с тем министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские войска намерены "изменить реалии в Газе на 50 лет вперед", по всей видимости подразумевая размах военной операции.

В сети тем временем начали появляться видео того, как Израиль перебрасывает колонны танков "Меркава" и другой бронетехники в южную часть страны к Сектору Газа.

Стоит отметить, что Сектор Газа представляет собой территорию с общим населением в около 3 миллиона человек. Его столицей является город Газа, в котором проживает около 600 тысяч человек.

Как известно, атака ХАМАС началась утром 7 октября с прорыва заграждений на границе Сектора Газа. В ответ на атаку премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил о том, что страна вступила в активную фазу войны, а в армию начался активный призыв резервистов.