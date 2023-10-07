Атака ХАМАС на Израиль: среди жертв могут быть украинцы, сообщил Зеленский

Компетентные ведомства проверяют данные о местонахождении трех граждан Украины

Во время атаки боевиков ХАМАС на Израиль могли погибнуть граждане Украины. В частности проверяется информация о смерти одной женщины, а также проводятся поиски еще двух человек.

Как сообщил в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, при МИД Украины был создан оперативный штаб, оказывающий помощь тем украинцам, которые могли попасть в беду в Израиле.

"На данный момент проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан", — сообщил он.

При этом он призвал украинских граждан быть максимально острожными, а в случае необходимости искать способы обратиться в посольство любыми возможными способами.

Стоит отметить, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил в эфире единого марафона новостей о том, что пока нет технической возможности вывезти всех украинских граждан из Израиля.

"Технической возможности у нас эвакуировать людей нет. Поэтому, как ранее сказал президент, и посольство на этот счет давало широкий комментарий, люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать команды, поступающие от местного правительства и четко их соблюдать", — сказал он.

При этом посол добавил, что лишь в Секторе Газы проживает около 1000 украинцев, которые стоят на консульском учете.

Как известно, атака ХАМАС началась утром 7 октября с прорыва заграждений на границе Сектора Газа. В ответ на атаку премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил о том, что страна вступила в активную фазу войны, а в армию начался активный призыв резервистов.