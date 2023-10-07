Атака ХАМАС на Ізраїль: серед жертв можуть бути українці, повідомив Зеленський

Компетентні відомства перевіряють дані про місцезнаходження трьох громадян України

Під час атаки бойовиків ХАМАСу на Ізраїль могли загинути громадяни України. Зокрема, перевіряється інформація про смерть однієї жінки, а також проводяться пошуки ще двох осіб.

Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, при МЗС України було створено оперативний штаб, який допомагає тим українцям, які могли потрапити в біду в Ізраїлі.

"Наразі перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян", — повідомив він.

При цьому він закликав українських громадян бути максимально обережними, а в разі потреби шукати способи звернутися до посольства будь-якими можливими способами.

Варто зазначити, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив в ефірі єдиного марафону новин про те, що поки що немає технічної можливості вивезти всіх українських громадян з Ізраїлю.

"Технічної можливості у нас евакуювати людей немає. Тому, як раніше сказав президент, і посольство з цього приводу давало широкий коментар, люди повинні знаходитися в максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду і чітко їх дотримуватися", — сказав він.

При цьому посол додав, що лише у Секторі Гази мешкає близько 1000 українців, які стоять на консульському обліку.

Як відомо, атака ХАМАС розпочалася вранці 7 жовтня із прориву загороджень на кордоні Сектору Газа. У відповідь на атаку прем’єр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що країна вступила в активну фазу війни, а в армію почався активний заклик резервістів.