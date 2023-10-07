Масштабні пожежі і весь регіон у диму: у мережі показали, як зараз виглядає Ізраїль з космосу
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Можна побачити масштабність обстрілів країни терористами
Вранці у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАСу почали війну проти Ізраїлю. З території Сектору Гази по країни було завдано масованого ракетного удару, а терористам вдалось захопити кілька населених пунктів.
У мережі з'явилась фотографія території Ізраїлю, зроблена з супутника 7 жовтня. На ній можна помітити численні осередки пожеж, від яких високо підіймаються клуби чорного диму. Це свідчить про масштабність обстрілів країни терористами.
Також мережею поширюється мапа, на якій приблизно зображена територія, яку вдалось захопити бойовикам. За деякими даними, вона за площею перевищує розміри Сектору Гази.
Також є інформація про те, що під контроль ХАМАСу потрапив 21 населений пункт Ізраїлю.
Нагадаємо, що у США вже відреагували на атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ізраїльтяни мають право на самооборону.