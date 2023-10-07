Масштабні пожежі і весь регіон у диму: у мережі показали, як зараз виглядає Ізраїль з космосу

Можна побачити масштабність обстрілів країни терористами

Вранці у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАСу почали війну проти Ізраїлю. З території Сектору Гази по країни було завдано масованого ракетного удару, а терористам вдалось захопити кілька населених пунктів.

У мережі з'явилась фотографія території Ізраїлю, зроблена з супутника 7 жовтня. На ній можна помітити численні осередки пожеж, від яких високо підіймаються клуби чорного диму. Це свідчить про масштабність обстрілів країни терористами.

Знімок Ізраїлю з супутника

Також мережею поширюється мапа, на якій приблизно зображена територія, яку вдалось захопити бойовикам. За деякими даними, вона за площею перевищує розміри Сектору Гази.

Сірим позначена захоплена територія

Також є інформація про те, що під контроль ХАМАСу потрапив 21 населений пункт Ізраїлю.

Захоплена територія позначена зеленим

Нагадаємо, що у США вже відреагували на атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ізраїльтяни мають право на самооборону.