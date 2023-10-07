Масштабные пожары и весь регион в дыму: в сети показали, как сейчас выглядит Израиль из космоса

Можно увидеть масштабность обстрелов страны террористами

Утром в субботу, 7 октября, боевики ХАМАСа начали войну против Израиля. С территории Сектора Газы по стране был нанесен массированный ракетный удар, а террористам удалось захватить несколько населенных пунктов.

В сети появилась фотография территории Израиля, сделанная со спутника 7 октября. На ней можно заметить многочисленные очаги пожаров, от которых высоко поднимаются клубы черного дыма. Это свидетельствует о масштабности обстрелов страны террористами.

Снимок Израиля со спутника

Также по сети распространяется карта, где примерно изображена территория, которую удалось захватить боевикам. По некоторым данным, она по площади превышает размеры Сектора Газы.

Серым обозначена захваченная территория

Также есть информация о том, что под контроль ХАМАСа попал 21 населенный пункт Израиля.

Захваченная территория отмечена зеленым

Напомним, что в США уже отреагировали на атаку боевиков ХАМАСа по Израилю. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что израильтяне имеют право на самооборону.