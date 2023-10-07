Масштабные пожары и весь регион в дыму: в сети показали, как сейчас выглядит Израиль из космоса
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Можно увидеть масштабность обстрелов страны террористами
Утром в субботу, 7 октября, боевики ХАМАСа начали войну против Израиля. С территории Сектора Газы по стране был нанесен массированный ракетный удар, а террористам удалось захватить несколько населенных пунктов.
В сети появилась фотография территории Израиля, сделанная со спутника 7 октября. На ней можно заметить многочисленные очаги пожаров, от которых высоко поднимаются клубы черного дыма. Это свидетельствует о масштабности обстрелов страны террористами.
Также по сети распространяется карта, где примерно изображена территория, которую удалось захватить боевикам. По некоторым данным, она по площади превышает размеры Сектора Газы.
Также есть информация о том, что под контроль ХАМАСа попал 21 населенный пункт Израиля.
Напомним, что в США уже отреагировали на атаку боевиков ХАМАСа по Израилю. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что израильтяне имеют право на самооборону.