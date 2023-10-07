Может начаться большая война: в Израиле резко обострилась ситуация, что происходит (фото и видео)

Такой эскалации не было с 80-х годов

Утром в субботу, 7 октября, террористы выпустили по территории Израиля несколько залпов ракет. Кроме того, на территорию страны проникли боевики, идут бои.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израиль Сегодня". В частности, обстрелу подверглись Тель-Авив, Ришон ле-Цион, Бат-Ям, Кирьят-Гат, Нетивот, Кфар-Саба, Ашкелон, Беэр-Шева, Рамат ха-Шарон и десятки других городов. Сигнал тревоги звучал в Герцлии, Холоне, Раанане, Нес-Ционе, Реховоте.

Террористы выпустили по израильским городам сотни ракет. По сообщениям местных Telegram-каналов известно минимум о трех "прилетах": в Явне, Ашкелоне и Кфар-Авиве. В одном из жилых секторов в Ашкелоне вспыхнул пожар, сообщают о двух пострадавших. Один с ранениями средней тяжести в Явне.

В ЦАХАЛе сообщили об усилении режима боеготовности в южном военном округе. Согласно данным военных, только за 40 минут по Израилю было выпущено около 100 ракет. Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант поручил призвать на военную службу резервистов. В то же время, по данным некоторых местных СМИ, только за первые 20 минут операции из сектора Газа по Израилю было выпущено 5000 ракет. Пехота противника залетела на территорию Израиля на парапланах и пикапах. Также пишут от взятых в плен солдатах армии Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ближайшее время проведет заседание кабинета безопасности, на котором будет обсуждаться реакция Израиля на массированный обстрел нашей страны, пишет "Сегодня в Израиле".

"В самое ближайшее время созовет кабинет безопасности, чтобы обсудить, какова будет реакция Израиля в ответ на массированный ракетный обстрел израильской территории", — говорится в сообщении.

Пожар на месте удара

Кроме ударов с воздуха, на территорию Израиля ворвалась группа террористов вблизи границы с сектором Газа. Также появилась информация, что боевики через море проникли в район Ашкелона.

"Поступают сообщения о возможном проникновении группы террористов на территорию Израиля в районе, прилегающем к Газе. Есть также непроверенная информация о попытке одной из групп проникнуть на территорию Израиля в районе Ашкелона — через море", — пишут местные паблики.

По их данным, в приграничном городе Израиля начались перестрелки между террористами и вооруженными гражданскими лицами и полицией. К месту прибыли военнослужащие ЦАХАЛа. Позже в ЦАХАЛе подтвердили, что в приграничный район Израиля проникли террористы из Газы. Местных жителей призвали не покидать свои дома.

Как оценивает ситуацию экс-нардеп Борислав Береза, в Израиле может начаться большая война, о которой давно говорили, и "уши Ирана торчат за всей этой ситуацией".

"Такого Израиль не видел с 70-80 годов. Тогда террористы часто проникали в Израиль с территории Ливана и совершали мега-теракты. Министр обороны Израиля утвердил широкий призыв резервистов в армию", — пишет он.

В городе Сдерот террористы убили мирных жителей. Появились фото. По сообщениям СМИ, десятки террористов до сих пор находятся в израильских населенных пунктах в приграничной зоне. Жители Сдерота пишут, что боевики заняли крыши нескольких домов, с которых обстреливают улицы. Есть погибшие мирные жители и солдаты. Спецназ уже ведет перестрелки в некоторых населенных пунктах.

Журналист Леонид Швец тоже считает, что ситуация чрезвычайная. "В Израиле жесть. Последствия будут большие и долгие", — написал он в Facebook.

Как сообщал "Телеграф", в начале сентября в Тель-Авиве эмигранты из Эритреи устроили столкновение с полицией. Было ранено около 140 человек, 15 из них в тяжелом состоянии.