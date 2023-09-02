Погром на улицах и больше сотни раненых: в Тель-Авиве эритрейские беженцы устроили массовые беспорядки (фото, видео)

О протестах эритрейцев было известно заранее

В Тель-Авиве эмигранты из Эритреи устроили столкновение с полицией и громят улицы. Известно, что ранено около 140 человек, 15 из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает The Times Of Israel. Власти пытаются урегулировать конфликт.

Так в субботу, 2 сентября, в израильском городе Тель-Авив начались столкновения между сторонниками и противниками правительства Эритреи. Сначала это была мирная демонстрация, но за считанные часы она переросла в насилие: витрины магазинов разбиты, внутри погром, автомобили на улицах также повреждены. Сотни полицейских вывели на улицы, чтобы регулировать порядок среди просителей убежища.

Фото: Полиция Израиля

Люди недовольны правительством Асмэры и решениями, которое то принимает, в частности, пересмотр судебной системы и реформы в сфере образования.

"Наша демократия находится под опасной атакой со стороны правительства, которое разрушает наш дом. Заявления коалиции против ЦАХАЛа, ШАБАКа, Моссада и органов безопасности в последние недели демонстрируют, насколько огромна опасность для государства Израиль", — говорят протестующие.

По состоянию на 17:00 по киевскому времени в местную больницу доставлено 43 раненых, 14 из них в тяжелом состоянии. Тяжелораненых прооперировали и перевели в реанимацию, а остальным оказали необходимую врачебную помощь. Всего сообщается о 140 пострадавших, большинство из которых находится в состоянии легкой и средней степени тяжести. Среди них есть и полицейские.

"На данный момент нет опасности гибели людей, но еще слишком рано говорить об этом с уверенностью", — сказал доктор Эсти Сайаг.

Правоохранители арестовали 39 подозреваемых среди участников бунта, у которых обнаружено оружие, слезоточивый газ и электрошокеры. Ситуацию на улицах Тель-Авива удалось взять под контроль, сообщают в ведомстве. Также известно, что митинг выходцев из Эритреи был запланирован посольством страны в Израиле и власти знали о его проведении, но количество протестующих их поразило. Представители эритрейской общины предупреждали полицию о том, что на митинге возможно насилие, но соответствующих мер принято не было.

"Противники режима прорывались через заграждения, дрались с полицией, бросали камни и заборы. Мы использовали методы дисперсии. Мы были удивлены интенсивностью насилия", — сказал начальник полиции района Яркон Хаим Бублил.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Африке снова военный переворот. В Габоне группа высокопоставленных офицеров страны объявила о захвате власти после оглашения результатов президентских выборов. Ранее переворот и захват власти произошел в Нигере. Там заметили людей с российскими флагами.