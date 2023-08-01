Государственный переворот в Нигере с плакатами путина: при чем здесь россия

Это движение распространилось по всей стране и выглядит очень странно

После военного переворота в Нигере, когда генерал Абдурахаман Чиани сверг президента, на улицах внезапно появились цвета русского флага и люди с плакатами "Да здравствует путин". Казалось бы, Африка – это неожиданное место для такого типа митингов. Но это имеет логическое объяснение, и мы рассказываем об этом более подробно.

"Да здравствует путин" в Африке

Тысячи сторонников военной хунты на днях прошли маршем в столице Ниамей многие размахивали российскими флагами и скандировали имя президента россии владимира путина. Правда, не каждый протестующий смог правильно написать его фамилию, а российские флаги крепили к обычным ветвям, но это мелочи. Демонстранты выкрикивали в поддержку путина, несмотря на призывы кремля освободить из тюрьмы президента страны Мохаммеда Базума.

В воскресенье демонстранты по русской символике устроили беспорядки перед посольством Франции. Произошли напряженные, а подчас и жестокие сцены, когда тысячи людей выражали гнев из-за влияния Франции в ее бывшей колонии. Некоторые протестующие сорвали табличку с идентификацией посольства, растоптали ее, а затем заменили флагами россии и Нигера.

Среди толпы были слышны возгласы "Да здравствует путин", "Да здравствует россия" и "Долой Францию". Было отмечено, что силы безопасности Нигера применили слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих. На одной фотографии с места происшествия видно, как люди пытаются разжечь пожар вне комплекса.

Антиколониальные настроения

Нигер был колонией Франции более 50 лет до своей независимости в 1960 году. Дипломатические связи между двумя странами были крепкими к путчу, но многие нигерцы считают, что Франция продолжала действовать как имперское государство в отношениях с Нигером, грабя у него природные ресурсы, диктуя, как управлять экономикой.

Сейчас Нигер является одной из самых бедных стран мира и каждый год получает сотни миллионов долларов помощи.

Российский след

В последние годы россия пыталась воспользоваться этими антиколониальными настроениями, чтобы усилить свое влияние на континенте. Издание Foreogn Policy даже пыталось исследовать феномен того, как россия рекламирует себя африканцам как антиколониальное государство. Там упоминали, что россия продолжает напоминать Африканцам о старых-добрых временах поддержки со стороны СССР, а также о том, что россия якобы противостоит эксплуататорам с Запада.

РФ пытается извлечь выгоду от Африки, усиливая влияние там через соглашения с оружием, экономические инвестиции и военную поддержку в форме Группы "Вагнера". Антифранцузско-пророссийское движение не ново в регионе. В последние годы это наблюдалось в разных странах, в последнее время в Буркина-Фасо, где военное правительство требовало вывести французские войска из страны в начале этого года.

И все же, несмотря на обеспокоенность по поводу влияния россии, некоторые аналитики считают, что пока слишком мало признаков несамостоятельной внешней политики после переворота, передает CNBC.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в попытках урегулировать конфликт соседи Нигера направили посредническую миссию для урегулирования ситуации.