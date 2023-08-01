Державний переворот у Нігері із плакатами путіна: до чого тут росія

Цей рух поширився по всій країні і виглядає дуже дивно

Після військового перевороту у Нігері, коли генерал Абдурахаман Чіані скинув президента, на вулицях раптово з’явилися кольори російського прапори та люди з плакатами "Хай живе путін". Здавалося б, Африка — це несподіване місце для такого типу мітингів. Але це має логічне пояснення, і ми розповідаємо про це детальніше.

"Хай живе путін" в Африці

Тисячі прихильників військової хунти днями пройшли маршем у столиці Ніамей багато хто розмахував російськими прапорами та скандував ім’я президента росії володимира путіна. Щоправда, не кожен протестувальник зміг правильно написати його прізвище, а російські прапори кріпили до звичайних гілок, але це дрібниці. Демонстранти вигукували на підтримку путіна, попри заклики кремля звільнити з в'язниці президента країни Мохамеда Базума.

У неділю демонстранти з російською символіки влаштували заворушення перед посольством Франції. Відбулися напружені, а часом і жорстокі сцени, коли тисячі людей висловлювали гнів через вплив Франції у її колишній колонії. Деякі протестувальники зірвали табличку з ідентифікацією посольства, розтоптали її, а потім замінили прапорами росії та Нігеру.

Серед натовпу було чути вигуки "Хай живе путін", "Хай живе росія" та "Геть Францію". Було помічено, що сили безпеки Нігеру застосували сльозогінний газ, намагаючись розігнати протестувальників. На одній фотографії з місця події видно, як люди намагаються розпалити пожежу за межами комплексу.

Антиколоніальні настрої

Нігер був колонією Франції понад 50 років до своєї незалежності в 1960 році. Дипломатичні зв’язки між двома країнами були міцними до путчу, але багато нігерців вважають, що Франція продовжувала діяти як імперська держава у відносинах з Нігером, грабуючи у нього природні ресурси, диктуючи, як керувати економікою.

Зараз Нігер є однією з найбідніших країн світу і щороку отримує сотні мільйонів доларів допомоги.

Російський слід

Останніми роками росія намагалася скористатися цими антиколоніальними настроями, щоб посилити свій вплив на континенті. Видання Foreogn Policy навіть намагалося дослідити феномен того, як росія рекламує себе африканцям як антиколоніальну державу. Там згадували, що росія продовжує нагадувати Африканцям про старі-добрі часи підтримки з боку СРСР, а також про те, що рф нібито протистоїть експлуататорам із Заходу.

рф намагається отримати вигоду від Африки, посилюючи вплив там через угоди зі зброєю, економічні інвестиції та військову підтримку у формі Групи "Вагнера". Антифранцузько-проросійський рух не є новим у регіоні. В останні роки це спостерігалося в різних країнах, останнім часом у Буркіна-Фасо, де військовий уряд вимагав вивести французькі війська з країни на початку цього року.

Та все ж попри занепокоєння щодо впливу росії, деякі аналітики вважають, що поки є надто мало ознак несамостійної зовнішньої політики після перевороту, передає CNBC.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у спробах врегулювати конфлікт сусіди Нігеру направили посередницьку місію для врегулювання ситуації.