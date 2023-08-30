Нигер - только начало: еще в одной стране Африки военный переворот (видео и подробности)

Настроение у людей приподнятое

Вслед за Нигером, где произошел государственный переворот, неспокойно и в Габоне на западном побережье Центральной Африки. После того, как стало известно, что президент Габона Али Бонго в третий раз победил на президентских выборах, группа высокопоставленных офицеров страны объявила о захвате власти.

Об этом сообщает Reuters. Офицеры выступили по местному телевидению.

"Именем народа Габона мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму", — заявили военные в эфире телеканала Gabon 24.

Свои действия офицеры объяснили "безответственным, непредсказуемым управлением страной". По их словам, это "привело к постоянному ухудшению социального единства, рискующего привести страну к хаосу".

В сети появилось видео того, что происходит в Габоне после переворота. Люди вышли на улицы, настроение у них приподнятое.

Стоит отметить, что Али Бонго выиграл президентские выборы, набрав 64,27% голосов. Отмечается, что семья Бонго фактически управляла Габоном 56 лет. Он был избран впервые в 2009 году после смерти отца, который 41 год был президентом Габона. Его главный соперник Альберт Ондо Осса набрал 30,77%. Оппозиция считает, что выборы были фальсифицированы.

На них не присутствовали международные наблюдатели. В стране также приостановили некоторые иностранных трансляции, отключили интернет и ввели ночной комендантский час. Все это вызывает сомнения в прозрачности избирательного процесса.

Военные, которые уточнили, что представляют все силы безопасности и обороны страны, заявили что результаты выборов отменены. По их словам, все границы закрыты до дальнейшего распоряжения, а государственные учреждения распущены. После их выступления в столице Либревиле были слышны звуки стрельбы.

Габон — один из главных политических партнеров Франции в Африке, страны подписали новые партнерские соглашения в феврале 2010 года. В Габоне размещена французская военная база, есть большие запасы урана. На фоне беспорядков французская горнодобывающая компания Eramet объявила о приостановке операций в Габоне.

Для справки: полное название страны, расположенной в в Центральной Африке на побережье Атлантического океана — Габонская Республика. По состоянию на 2021 год там проживало 2,341 миллиона человек. Территория — — 267 667 квадратных километров. Нефтяные месторождения и иностранные инвестиции помогли сделать Габон одним из самых богатых и стабильных государств Африки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в Нигере после военного переворота. Его организаторы заявили, что готовы к решить противостояние с региональным блоком Западной Африки с помощью дипломатии.