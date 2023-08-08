США рискнули пойти на переговоры с военной хунтой Нигера: чем все закончилось

США призывают вернуть в страну конституционный порядок

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась с лидерами военной хунты в Нигере. Они ответили отказом на ее просьбу встретиться со свергнутым президентом страны Мохаммедом Базумом, находящимся под "домашним арестом" и с самопровозглашенным новым лидером Нигера, генералом Абдурахаманом Чиани.

Об этом сообщает The Guardian.

Встреча Нуланд с лидерами хунты длилась два часа и прошла в столице Нигера Ниамее.

"Эти разговоры были чрезвычайно откровенными и порой достаточно трудными", — описала их она.

По словам Нуланд, ее собеседники "невосприимчивы к США", она призывала их вернуть в страну конституционный порядок. Нуланд добавила, что Штаты предлагали свою помощь, если повстанцы вернут власть действующему президенту. Однако те "не приняли предложение".

"Я надеюсь, что они будут оставлять открытыми двери для дипломатии. Мы сделали такое предложение. Увидим", — резюмировала Нуланд.

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Стоит отметить, что Нуланд встретилась с представителями хунты на фоне подготовки встречи блока западноафриканских стран Ecowas, на которой будет принято решение о возможной военной интервенции в Нигер.

По итогам визита Виктории Нуланд в Нигер, США приняли решение временно приостановить помощь правительству страны, сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

"Эта финансовая поддержка скажется на области безопасности. Так же она затрагивала помощь правительству в целях дальнейшего развития страны. Это значительная сумма. Пока мы только ставим на паузу и надеемся, что вскоре сможем возобновить ее. Если лидеры хунты отойдут в сторону и завтра восстановят конституционный порядок, эта пауза исчезнет, и поддержка в области безопасности будет восстановлена. Но как мы ясно дали понять, на карту поставлены сотни миллионов долларов", — заявил он.

Как ранее сообщал "Телеграф", это уже не первая попытка военного переворота в Нигере, и если она будет удачной, то даст возможность россии усилить свое влияние в Нигере.